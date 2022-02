Saiba onde Marina Ferrari e Victor Igoh passarão o carnaval

A influenciadora digital afirmou que mudou de planos para o feriado e, ao invés de ir para o Rio de Janeiro, vai ficar pelo nordeste

A coluna LeoDias descobriu que Victor Igoh deve passar o Carnaval com Marina Ferrari para curtirem o verão juntos. A ex-peoa da Fazenda 13 pensava em viajar para o Rio de Janeiro durante o feriado, mas anunciou ter mudado de ideia.

A influenciadora digital já anunciou o seu destino: São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Sem citar nomes, ela diz: “Eu tinha contado para vocês que ia passar o Carnaval no Rio de Janeiro. Só que achei melhor ficar mais de boinha na minha região mesmo, que passo um pouquinho com a minha família, na Barra, e depois eu vou pra São Miguel dos Milagres com uma turma”.

Victor Igoh convidou a também empresária para o aniversário da filha.

Descobrimos que Marina Ferrari e Victor Igoh estão juntos! Eles devem passar o Carnaval juntos tambémReprodução/Montagem

Marina já até chamou a filha do empresário de enteadaReprodução

Victor Igoh convidou a também empresária para o aniversário da filha.

Descobrimos que Marina Ferrari e Victor Igoh estão juntos! Eles devem passar o Carnaval juntos tambémReprodução/Montagem1

Além das informações recebidas pela coluna de ambos devem estar juntos no folia, já sabemos também que a relação dos dois está bem séria. Isso porque no último domingo (20/2), Marina disse em seus Stories que estava se arrumando para o “aniversário da enteada”, em referência à filha de Victor Igoh.

Fonte: Leo Dias / Metrópoles