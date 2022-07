Saiba os cuidados com a pele na estação mais quente do ano

Estamos no mês mais quente do ano, julho é o período das férias escolares e com ela muitas pessoas optam por pegar um bronzeado nas praias, piscinas e balneários, para ficar com aquela marquinha tão desejada do verão.

A capital paraense já registrou a temperatura máxima de 37,3 ºC, no mês de dezembro no ano de 2003. Com esses exemplos de grande temperatura, fica o alerta para os cuidados com a pele, principalmente nesse período de julho.

O Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso (HRSP), localizado em Marabá, dá algumas instruções de cuidados necessários para com a pele a exposição excessiva aos raios ultravioletas.

Uma das dicas importante para o cuidado com a pele nesse verão é mantê-la limpa e hidratada

O excesso de areia, suor e químicos presentes nas piscinas, provocam o ressecamento da pele e favorecem a ocorrência de fissuras, por onde entram microrganismos que podem causar doenças de pele como micose, frieira e infecções de pele. Por isso é importante tomar uma ducha de água fria para tirar o acúmulo de sujeira ao final do banho de mar, rio ou piscina.

Utilize protetor solar corretamente

Na época do verão, o uso do protetor solar é indispensável, e deve ser aplicado de 20 a 30 minutos antes de colocar a pele em contato com os raios solares. É necessário renovar a proteção, com aplicações de três em três horas, principalmente em ambientes como praias e piscinas.

Tome bastante liquido

Neste período de calor intenso, um problema comum é a desidratação, que pode ocasionar dor de cabeça, tontura, desmaio, entre outras intercorrências. O ideal é consumir de dois a três litros de líquidos por dia, para manter o corpo hidratado.

Evite água quente

Banhos quentes e demorados podem ser bastante prejudiciais á hidratação natural da pele. A camada de gordura superficial é retirada, reduzindo a proteção da pele. Por conta disso, dê sempre preferencia a água morna a fria.

Use acessórios

Para proteger o rosto do sol, a dica é usar bonés e chapéus. Em relação as peças de roupas, investir em peças de algodão na hora das atividades ao ar livre, pois por ser de origem vegetal, o tecido protege a pele da radiação ultravioleta de forma mais eficaz que os tecidos sintéticos.

Evite pegar sol após se depilar

Depilar o corpo ou o rosto pouco antes de ir á praia ou á piscina é um erro grave, pois pode provocar o surgimento de manchas escuras na pele. O ideal é que a depilação seja realizada com, pelo menos 72 horas de antecedência.

Cuidado com a exposição direta ao sol

As maiores temperaturas do dia são registradas entre as 10h e 15h. Neste intervalo, é preciso ter cuidado com a exposição direta. O ideal é ficar protegido em locais cobertos como quiosques, bares e até mesmo guarda-sol, o que evita também quadros de insolação.

Dados Importantes

Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o tipo mais frequente no Brasil e corresponde cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Ainda segundo o órgão, a exposição solar excessiva é o principal fator de risco para a doença, que registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos.

Os raios UVA, que responde cerca de 95% da radiação emitida pelo sol, são os mias preocupantes para a saúde, pois então presentes todos os dias e atingem camadas profundas da pele.

Já o UVA, é comum nas estações mais quentes, como o verão, e atinge camadas superficiais da pele, causando vermelhidão e queimaduras.

Jornalista: Marina Moreira

Foto: Divulgação