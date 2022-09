Saiba por que Kerline usa looks com laços em A Fazenda 14

Roupas extravagentes assinadas pelo estilista cearense Nathan Brito virou assunto nas redes sociais

As primeiras aparições de Kerline em A Fazenda 14 chamou a atenção do público pelos looks extravagantes e com laços. O responsável por este trabalho foi o estilista cearense Nathan Brito, que contou algumas curiosidades à coluna LeoDias, inclusive que todas as peças foram elaboradas em tempo recorde de apenas 10 dias.

“Foi bem corrido, mas conseguimos executar tudo que planejamos da melhor forma possível, levando sempre em consideração a estética que decidimos trabalhar”, contou ele. Nathan revelou também que o look da final foi o causador do maior perrengue na produção.

“É o meu favorito. Ele é bem impactante e representa muito a estética que abordamos. No dia das fotos o look ficou bem menor do que esperávamos e só tínhamos mais um dia antes de embarcar, foi refeito um look do zero novamente em tempo recorde”.

O estilista também revelou outros detalhes dos looks que serão usados ao longo do reality. “Para o ao vivo as peças serão impactantes e modernas. Para o dia a dia, roupas super confortáveis e atemporais. A cartela de cores da Kerline é o inverno escuro, com isso conseguimos trabalhar com diversas cores fortes como tons de azul, pink e verde e também tons mais neutros como preto, branco, cinza e marrom”, disse.

Após a pré-estreia, os internautas notaram a presença de laços nos looks usados pela Kerline e o stylist explicou que a Ariana Grande foi uma das inspirações na hora de criar esse conceito.

“Os laços já fazem parte da minha estética como designer, isso foi um dos pontos que chamou atenção da Kerline pois também ama essa estética ‘bonequinha’, tá super em alta na moda. Uma das nossas principais referências é a Ariana Grande, que representa bem esse conceito”.

