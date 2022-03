Saiba quais são as 19 capitais brasileiras que flexibilizaram o uso de máscaras

Das 27 capitais brasileiras, 19 já retiraram pelo menos parcialmente a obrigatoriedade do uso de máscaras contra a covid-19. Em seis capitais, o protetor facial deixou de ser obrigatório inclusive em locais fechados, enquanto oito ainda exigem máscaras em todos os ambientes. De acordo com a Agência Estado, as mudanças que vêm sendo anunciadas pelos municípios se devem, principalmente, à tendência de queda na média móvel de casos de covid-19 no País – nos últimos 14 dias, a variação negativa foi de 31%.

Veja as capitais que liberaram, pelo menos parcialmente, o uso das máscaras

Rio de Janeiro: Já não era obrigatório em locais abertos desde outubro. No dia 7, foi decretado o fim da exigência em qualquer local, incluindo o transporte público. Maceió: Parou de exigir uso de máscara em ambientes abertos na segunda, e deixou ao critério dos responsáveis pelos estabelecimentos fechados públicos e privados exigir ou não proteção facial. Florianópolis: Já havia liberado o uso em ambientas abertos. Desde segunda (14), desobrigou as máscaras em espaços fechados em que é possível manter o distanciamento. A medida vale para estabelecimentos comerciais e repartições públicas. No transporte público, a máscara continua obrigatória. Em ambientes abertos, o não uso já estava liberado. Brasília: deixou de ser obrigatório também em locais fechados, segundo decreto publicado no dia 10. Rio Branco, desde o dia 8, a prefeitura liberou também nos espaços fechados, só “recomendando” o uso. Natal: a prefeitura se antecipou ao governo do Rio Grande do Norte e publicou decreto, no dia 9, derrubando a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos e fechados. Cuiabá: o prefeito interino, José Roberto Stopa (PV), editou um decreto desobrigando o uso de máscara em lugar aberto. O titular, Emanuel Pinheiro (MDB), não revogou, mas resolveu manter obrigatoriedade do uso da máscara em locais, deixando de seguir, dessa, o decreto do governo de Mato Grosso. O prefeito também informou que pretende deixar para os cuiabanos a decisão sobre a liberação. Porto Alegre: publicou decreto no dia 11, retirando a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos públicos e privados. Na próxima sexta (18), o município avaliará se estende a flexibilização aos ambientes fechados. Crianças de até 12 anos já estavam liberadas de usar máscara em qualquer ambiente. São Paulo: acompanhou o decreto do governo do Estado e dispensou o uso de máscara em ambientes abertos desde o dia 10. A Prefeitura deve seguir a tendência do Estado, que projeta estender a liberação a espaços fechados a partir de 23 deste mês, dependendo de estudos da Vigilância Sanitária Municipal. Belo Horizonte: já não exige máscaras em locais abertos desde o dia 3. Macapá: suspendeu o uso obrigatório de máscaras em locais abertos no último dia 7. Boa vista: uso de máscaras em locais abertos deixou de ser obrigatório no dia 8 desde mês. Campo Grande: desobrigou o uso de máscaras ao ‘ar livre’ na última sexta (11). Teresina: uso de máscaras em locais abertos deixou de ser obrigatório na última segunda (14). Desobrigou o uso de máscaras em locais abertos na última sexta (11) São Luis: o uso de máscaras em locais abertos deixou de ser obrigatório em novembro do ano passado. Vitória: o uso de máscaras deixou de ser obrigatório na última segunda (14) Manaus: o uso de máscaras em locais abertos deixa de ser obrigatório a partir desta quarta-feira (16) Porto Velho: decreto publicado nesta terça (15) tornou facultativo o uso de máscaras.

Veja as capitais que decidiram manter a obrigatoriedade em todos os ambientes

Curitiba: a medida será reavaliada amanhã pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria Municipal de Saúde. Segundo a secretária Márcia Huçulak, Curitiba aguarda a tramitação de um projeto do governo estadual encaminhado à Assembleia Legislativa do Paraná que pode alterar a obrigatoriedade do uso da máscara em espaços abertos no Estado Salvador: informou que ainda não há data para a liberação do uso da máscara em locais abertos ou fechados. Recife: o uso continua obrigatório em todos os ambientes. João Pessoa: uso pode deixar de ser obrigatório em praias e locais abertos na sexta-feira. Fortaleza: informou que acompanha as decisões do governo do Ceará, que mantém a obrigatoriedade da máscara em locais abertos e fechados. O governo estuda anunciar a liberação do uso em ambientes abertos a partir do dia 21 deste mês. Belém: mantém a obrigatoriedade. Aracajú: mantém a obrigatoriedade. Palmas: mantém a obrigatoriedade.

Fonte: O Liberal