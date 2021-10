Saiba qual será o cachê das bailarinas do Faustão na Band

Assim como era feito no Domingão do Faustão, na Globo, o novo programa de Fausto Silva na Band contará com novos quadros, palco inédito e, claro as conhecidas bailarinas da atração de auditório.

De acordo com o site Observatório da TV, as bailarinas do apresentador ganharão em torno de três salários mínimos mensais, cerca de R$ 3 mil, além de todos os benefícios empregatícios.

Ainda segundo a publicação, o programa contará com os quadros Pizza do Faustão, Arquivo Confidencial, Dança dos Famosos, Olimpíadas do Faustão, Videocassetadas e Sexolândia.

Fonte: Metrópoles