Saiba quem chegou em quem e onde foi 1º encontro de Gabi e Felipe Neto

Gabi Martins e Felipe Neto trocaram beijos em março deste ano

Em entrevista a este colunista durante passagem pelo Camarote Bar Brahma, em São Paulo, Gabi Martins explicou como, afinal de contas, conheceu Felipe Neto, com quem trocou beijos em março deste ano após o término com Tierry, conforme noticiado com exclusividade pela coluna LeoDias.

Em uma entrevista descontraída, a cantora disse que Felipe se aproximou dela por meio de mensagens privadas no Instagram e que após algum tempo de bate-papo o encontro aconteceu na casa do youtuber com o intuito de serem muito discretos.

Após o término, ela se envolveu com Felipe Neto

Gabi Martins está solteira

AgNews

Ela terminou recentemente com o cantor Tierry

Na época, Gabi estava hospedada em um hotel próximo a mansão de Felipe, o que provavelmente facilitou o encontro. Sem jeito de falar da situação, ela identificou que a relação rápida entre eles foi passageira e já teve um fim. “Foi um rolê aleatório”, disse aos risos.

Já sobre a vida amorosa, Gabi confessou que segue solteira. Ao que tudo indica, a cantora se dedicou mesmo ao samba no pé para desfilar como musa pela Vila Isabel. Além disso, está voltada 100% para a sua carreira musical no sertanejo. Seu último lançamento Recaidinha, ao lado de Marcynho Sensação, conta com mais de 4 milhões de visualizações no Youtube, com um novo hit previsto pra ser lançado no final de maio.

Por: Leo Dias / Metrópoles