Saiba quem é a professora que parou atentado com mata-leão

A professora de Educação Física, Cinthia da Silva Barbosa, de 37 anos, usou seus conhecimentos no esporte para imobilizar o aluno de 13 anos responsável pelo atentado a faca em escola de São Paulo, impedindo que o agressor fizesse mais vítimas. Personal trainer e ex-jogadora de basquete, ela atua na rede estadual desde 2018 e tem sido parabenizada por seu ato heroico desta segunda-feira (27).

– Eu não pensei. Eu simplesmente agi, tentei imobilizar o adolescente, sem causar maiores ferimentos, mais do que estava acontecendo com a professora ali. Creio que foi o espírito de proteção, de ver a colega de trabalho ali – declarou a educadora em entrevista à Band.

A fim de parar o ataque, Cinthia empurrou para baixo o braço do agressor, e em seguida aplicou um mata-leão em seu pescoço. Tão logo o adolescente foi imobilizado, outra professora retirou a faca da mão dele e removeu a máscara de caveira que o rapaz estava usando.

Veja o momento em que Cíntia, professora de educação física, imobilizou o assassino e com a ajuda de outra professora conseguiu retirar a faca das mãos do adolescente de 13 anos que esfaqueou alunos e matou uma professora em São Paulo. pic.twitter.com/mcOeUgt61f — O Verdoso (@o_verdoso) March 27, 2023

Cinthia trabalha a dois anos na Escola Thomázia Montoro e também atua como personal trainer em uma rede de academias localizada em São Paulo. Ela ainda coopera com uma ONG de esporte chamada Instituto Superação. No início dos anos 2000, ela participou da equipe feminina de basquete do time BCN, de Osasco.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, elogiou a ação de Cinthia em meio à crise, destacando que se não fosse por ela, a tragédia poderia tomar proporções ainda maiores. Antes de ser imobilizado, o aluno conseguiu matar uma professora e ferir outras quatro pessoas, sendo três educadoras e um estudante.

– Vale ressaltar o ato heroico da professora Cintia, de educação física. Foi ela quem imobilizou o agressor, ela que fez com que a faca fosse retirada dele. Não fosse essa ação heroica dela, certamente a tragédia teria sido muito maior – disse Derrite.

Fonte: Pleno News/Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil