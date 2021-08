Saiba quem é o dentista que é o novo namorado de Gil do Vigor

Os “detetives da internet” descobriram o nome e a profissão do novo namorado de Gil do Vigor. Na quinta (19/8), o ex-BBB21 confirmou os boatos do relacionamento, mas preferiu esconder a identidade do felizardo e instigou os fãs a desvendarem o mistério.

Poucas horas depois, os internautas vazaram as informações do affair do pernambucano. Plínio Vasconcells é cirurgião-dentista e tem pouco mais de 7 mil seguidores no Instagram. Número que deve crescer em breve.

O casal se conheceu através de amigos em comum e, segundo informações do Extra, Gil logo se encantou pelo moço e tomou à frente na paquera. Plínio tem sua própria clínica na capital paulista e está formado há três anos. Assim como o economista, o dentista, de 33 anos, priorizou os estudos e atuou como voluntário em programas de reabilitação oral.

Após o romance ser revelado, Plínio postou uma foto ao lado de Gil do Vigor nos Stories. O casal aparece agarradinho, jantando em um restaurante de São Paulo. “Com ele”, legendou o doutor.