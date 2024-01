Saiba quem é o homem que caiu do navio após uma briga

A MSC Cruzeiro confirmou a identidade do passageiro que pulou intencionalmente no mar neste sábado (30) e não teve o corpo encontrado. Trata-se de Carlos Alberto Mota Candreva, 32 anos, morador de São Paulo.

A família do passageiro declarou ao G1 que ele não era casado, nem tinha filhos. Ele morava com uma irmã mais velha e dividiam um apartamento na capital paulista.

Carlos trabalhava como programador de um banco e também era escritor, tendo dois livros publicados. Além disso, ele trabalhava como DJ e tinha um canal no YouTube, onde comentava notícias e publicava reflexões.

O anúncio do acidente foi feito pela tribulação dentro do navio MSC Preziosa é que Carlos pulou no mar após uma discussão de casal. A Marinha do Brasil segue com as buscas e o passageiro é dado como desaparecido.

– Uma busca minuciosa foi realizada a bordo e foi confirmado que o hóspede saltou intencionalmente ao mar. O incidente foi relatado imediatamente às autoridades competentes e a Guarda Costeira liberou o navio para prosseguir viagem – diz nota da MSC Cruzeiros.

A identidade da acompanhante do passageiro não foi revelada pela empresa. No Instagram, Carlos chegou a gravar stories da cabine antes do navio deixar o Porto de Santos, na sexta-feira (29).

