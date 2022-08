Saiba quem é o presidenciável mais rico das eleições de 2022

Os doze candidatos ao Palácio do Planalto em 2022 já registraram suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No total, os postulantes ao cargo de presidente da República declararam R$ 140 milhões em bens. Dessa quantia, quase 70% está concentrada em apenas um nome: Pablo Marçal, o (ainda) candidato do Partido Republicano da Ordem Social (PROS).

O “ainda” é justificado pelo fato de que há um imbróglio jurídico envolvendo o nome do coach como representante da sigla na disputa pela chefia do Executivo federal. O atual presidente do PROS, Eurípedes Junior, conseguiu na Justiça o direito de assumir o comando da legenda no lugar de Marcus Holanda, que era favorável a ter o coach como presidenciável.

Eurípedes, por sua vez, é contrário ao nome de Marçal como candidato ao Planalto e defende o apoio do PROS ao ex-presidente Lula (PT) ainda no primeiro turno da corrida presidencial.

Com briga ou sem briga na Justiça, o fato é que Marçal é o nome mais rico da atual disputa presidencial. Inicialmente, ele chegou a declarar que possuía uma fortuna de cerca de R$ 16,9 milhões, o que dava a ele o segundo lugar na lista dos presidenciáveis mais endinheirados, atrás do candidato do Novo, Felipe D’Ávila, que declarou R$ 24,6 milhões.

Entretanto, Marçal retificou sua lista de bens e adicionou uma participação societária de R$ 80 milhões, passando a constar, assim, com R$ 96,9 milhões em recursos apresentados ao TSE. Além dos R$ 80 milhões acrescentados recentemente, o candidato do PROS também possui declarada uma outra participação societária, de R$ 13,7 milhões.

Confira abaixo os valores declarados pelos candidatos ao Planalto:

– Pablo Marçal (PROS): R$ 96.942.541,15

– Felipe D’Ávila (Novo): R$ 24.619.627,66

– Lula (PT): R$ 7.423.725,78

– Ciro Gomes (PDT): R$ 3.039.761,97

– Simone Tebet (MDB): R$ 2.323.735,38

– Jair Bolsonaro (PL): R$ 2.317.554,73

– José Maria Eymael (DC): R$ 1.584.939,91

– Soraya Thronicke (União Brasil): R$ 783.000,00

– Roberto Jefferson (PTB): R$ 745.323,41

– Sofia Manzano (PCB): R$ 498.000,00

– Vera (PSTU): R$ 8.805,00

– Léo Péricles (UP) R$ 197,31

Total: R$ 140.287.212,30

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/YouTube Pablo Marçal