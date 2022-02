Saiba quem são os 27 senadores cujos mandatos acabam em 2022

As eleições de 2022 marcarão a escolha dos ocupantes de 27 cadeiras no Senado Federal, ou o equivalente a um terço dos lugares da Casa. Diferente de todos os outros cargos eleitos pelo voto popular no país, os senadores possuem mandatos maiores, de oito anos, e as escolhas para cada estado se alternam entre uma ou duas vagas dependendo da eleição.

Neste ano, apenas uma vaga estará em disputa em cada unidade da federação, o que deve tornar os embates políticos ainda mais ferrenhos. Nomes como o do ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e o do senador Omar Aziz (PSD-AM), que presidiu a CPI da Pandemia, devem enfrentar novas disputas para tentar retomar seus postos na Casa.

Por outro lado, o ano também deve marcar a despedida de alguns senadores que não pretendem concorrer a um novo mandato, como é o caso José Serra, do PSDB, e do ex-líder do governo Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Confira abaixo a lista dos senadores cujos cargos se encerram neste ano:

Chiquinho Feitosa (União Brasil-CE)

Davi Alcolumbre (União Brasil-AP)

Maria do Carmo Alves (União Brasil-SE)

Dario Berger (MDB-SC)

Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)

Luiz do Carmo (MDB-GO)

Nilda Gondim (MDB-PB)

Rose de Freitas (MDB-ES)

Simone Tebet (MDB-MS)

Acir Gurgacz (PDT-RO)

Romário (PL-RJ)

Wellington Fagundes (PL-MT)

Alvaro Dias (Podemos-PR)

Lasier Martins (Podemos-RS)

Reguffe (Podemos-DF)

Elmano Férrer (PP-PI)

Katia Abreu (PP-TO)

Mailza Gomes (PP-AC)

Fernando Collor (Pros-AL)

Telmário Mota (Pros-RR)

Alexandre Silveira (PSD-MG)

Omar Aziz (PSD-AM)

Otto Alencar (PSD-BA)

José Serra (PSDB-SP)

Roberto Rocha (PSDB-MA)

Jean Paul Prates (PT-RN)

Paulo Rocha (PT-PA)

Fonte: Pleno News