Saiba quem são os cinco mortos no submarino Titan

Com a confirmação de que o submarino Titan implodiu no fundo do mar, a OceanGate confirmou que os cinco tripulantes do submersível faleceram. Os bilionários embarcaram na expedição para visitar os destroços do Titanic no domingo (18) e perderam o contato com a empresa.

O nome do bilionário britânico Hamish Harding, 58 anos, foi o primeiro a ser confirmado a bordo do submersível. No domingo (18), antes da viagem, o explorador chegou a publicar nas redes sociais que estava no grupo de pessoas que embarcariam no primeiro e único passeio turístico do submarino neste ano.

O bilionário paquistanês Shahzada Dawood, 48 anos, e seu filho Sulaiman Dawood, 19 anos, também estavam no submersível. Eles eram conhecidos como uma das famílias mais ricas do Paquistão.

Shahzada era o presidente da Engro Corporation, que fabrica fertilizantes, alimentos e energia, e também da Dawood Hercules Corporation, que fabrica produtos químicos. Além disso, o empresário era membro do conselho da instituição de caridade Prince’s Trust, com sede no Reino Unido.

O especialista em naufrágio mais renomado do mundo, o francês Paul-Henry Nargeolet, também estava a bordo. Ele é ex-comandante da marinha francesa, tinha 77 anos, e é conhecido como “Sr. Titanic” por trabalhar há 35 anos com estudos sobre o naufrágio.

De acordo com o jornal The Guardian, Nargeolet integrou diversas expedições submarinas aos destroços do Titanic e chegou a resgatar uma série de objetos.

O CEO da OceanGate, responsável pela viagem, Stockton Rush, pode ser o quinto homem a bordo do submersível. Ele era casado com Wendy Rush, tataraneta de dois passageiros da primeira classe que morreram durante o naufrágio do Titanic, em 1912.

