Saiba se é possível contrair febre maculosa através de seus pets

O surto de febre maculosa em Campinas (SP) tem despertado dúvidas sobre a possibilidade de pets domésticos, como cães e gatos, passarem a doença para humanos através de seus carrapatos. Especialistas explicam que esses animais não são agentes transmissores da doença para seus donos e que essa é uma doença que se manifesta no meio silvestre, mas há sim casos em que se deve ficar atento.

De acordo com as orientações do médico-veterinário e pesquisador Adriano Pinter concedidas ao RPet, o que se sabe até o momento é que os únicos animais domésticos capazes de se infectarem com febre maculosa são os cães, e esses costumam desenvolver sintomas brandos, como leve febre e falta de apetite. Ainda que contraiam a doença, contudo, eles não a transmitem para os seres humanos.

Por outro lado, os cachorros podem transmitir a bactéria para seus próprios carrapatos, e esses parasitas, por sua vez, são capazes de infectar humanos.

– O único bicho que pode transmitir a doença ao ser humano é o carrapato-estrela. Alguns animais podem ser fonte de infecção para o carrapato, que se, em seguida, picar o ser humano pode transmitir a febre maculosa. Neste caso, os animais que fazem esse papel são a capivara e o cachorro. Sobre o gato não temos informação ainda – declarou Pinter.

O médico infectologista e professor de Medicina, Evaldo Stanislau, ressaltou, em entrevista ao VivaBem Hoje, que é muito improvável que animais urbanos contraiam febre maculosa, pois a doença tem seu ciclo de transmissão no ambiente silvestre. A infecção pode ocorrer, no entanto, se o cão tiver acesso às matas em área endêmica em uma viagem, por exemplo.

– É bastante improvável que esses animais urbanos peguem carrapatos que estão infectados com a bactéria, apesar disso, é sempre recomendado que os pets tomem banho com frequência, usem coleiras anticarrapatos e, no caso em que se é encontrado um parasita na pele, que se faça a retirada – orientou Stanislau.

A febre maculosa é transmitida através da picada de um carrapato-estrela infectado com a bactéria Rickettsia rickettsii. Para que o ser humano seja infectado, é necessário que o parasita permaneça em contato com a sua pele por cerca de 4 a 6 horas.

Trata-se de uma doença infecciosa febril aguda que pode causar quadros críticos, com alta probabilidade de morte em humanos. Ela começa a se manifestar de forma repentina com um conjunto de sintomas semelhantes aos de outras infecções: febre alta, dor no corpo, dor da cabeça, falta de apetite e desânimo. Depois, aparecem pequenas manchas avermelhadas que crescem e se tornam salientes. Essas lesões, parecidas com picadas de pulga, tendem a provocar pequenas hemorragias sob a pele.

Campinas (SP) atualmente vive um surto da doença, com foco na Fazenda Santa Margarida, onde ocorreu a Feijoada do Rosa no último dia 27. Até o momento, quatro óbitos foram confirmados de pessoas que estiveram no local. São elas: a dentista Mariana Giordano, de 36 anos; o namorado dela e piloto de Fórmula C300, Douglas Costa, de 42 anos; a ex-professora em faculdade de odontologia, Evelyn Santos, de 28 anos; e a adolescente de 16 anos, Érissa Nicole Santos Santana. Há ainda outros casos suspeitos que estão sob avaliação.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay