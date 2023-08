Saída para Mosqueiro é movimentada na manhã deste domingo em Belém

Quem foi ao terminal de ônibus urbanos para o distrito de Mosqueiro, no bairro de São Brás, encontrou muito movimento de pessoas em busca de passagens para este domingo, 13, Dia dos Pais. O distrito recebe, nos fins de semana, férias e temporadas, caso deste feriadão da Adesão do Pará, milhares de banhistas que buscam as belezas das praias do lugar.

A mais frequentada é a do Chapéu Virado, logo na entrada de Mosqueiro, onde a vila também oferece várias opções de lazer, vendas de tapioquinhas e toda rede gourmert com cardápio regional variado.

Para este feriadão, os barraqueiros esperam ter grande faturamento, dizendo que ainda há muitos reflexos da pandemia da covid-19. Eles destacaram que todo instante chegam ônibus lotados e que, por isso, vislumbram um aumento no faturamento.

Segundo informações em São Brás, houve um reforço na frota de veículos que deixam a cidade rumo a Mosqueiro. A última saída está prevista para às 12h.

Quem viaja em ônibus urbanos tem a opção de seguir em pé ou sentado, mas o preço da passagem é o mesmo.

Imagem: Nazaré Sarmento/Ronabar