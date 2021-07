Saídas de Belém estão movimentadas para o terceiro fim de semana do Veraneio 2021

É intensa a movimentação nas saídas de Belém pelos portos, rodovia BR-316 e avenidas João Paulo II, Pedro Álvares Cabra e Independência na manhã desta sexta-feira, 16. Em alguns pontos ocorrem engarrafamentos com filas quilométricas, porém, na BR, os pontos estrangulados ocorrem na barreira do Detran e no terminal de Ananindeua, zona urbana de Marituba e na saída de Marituba até o trevo de acesso a Mosqueiro.



Segundo informações no Terminal Rodoviário de Belém, é grande a movimentação de pessoas em busca de passagens, mas não há previsão de saídas extras de ônibus. Já a linha urbana para Mosqueiro recebeu reforços de mais ônibus, medida que foi determinada às empresas de ônibus que operam para a ilha pela Prefeitura de Belém por meio da Superintendência de Mobilidade Urbana – SeMob.



O Porto de Belém, os portos de balsas localizados na Avenida Bernardo Sayão e o porto de travessias para o Arapari, na Cidade Velha também apresentam grande movimentação, porém, não haverá saídas extras de embarcações, assim também como para o Marajó pelo porto de Camará, em Salvaterra.

Desde o dia 1º deste mês, os órgãos de segurança do Estado, União e municípios realizam a Operação Verão com vistas a levar mais segurança às pessoas que se deslocam de férias para os mais variados pontos do Estado do Pará. Nessa operação estão sendo verificadas as documentações de veículos e motoristas; lotação, itens de segurança etc. Nos portos, a fiscalização ocorre para evitar, além de aglomerações, que embarcações desatraquem com superlotação. Inclusive, já houve uma apreensão de barco que deixaria Belém rumo à ilha do Combu com lotação acima do permitido para a embarcação.