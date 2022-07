Saídas de Belém já estão com grande movimento rumo ao interior do Pará

A Rodovia BR-316, a Avenida Augusto Montenegro e a Rodovia Arthur Bernardes já apresentam grande fluxo de veículos deixando a capital rumo ao interior, assim como, aos distritos de Outeiro, Icoaraci, Cotijuba e Ilha do Marajó, respectivamente. Também no Terminal Rodoviário, assim como no terminal de ônibus urbano para Mosqueiro, é grande a presença de pessoas se preparando para curtir o penúltimo final de semana das férias de julho em Mosqueiro e Região.

Segundo informações no Terminal Rodoviário, não há previsão de saídas extras de ônibus para Marudá, Salinas e Mosqueiro, no entanto, é grande a procura por passagens, inclusive para outras cidades como Marabá, Paragominas, Bragança, Mocajuba, Cametá e outras.

Também no Porto de Belém, as embarcações rumo ao porto do Camará, em Salvaterra, de onde partem ônibus para vários municípios do Marajó, é grande o movimento de passageiros que buscam, na região, praias paradisíacas.

Ainda conforme informações nesses terminais de passageiros, também é grande a procura por passagens para as ilhas de Belém, para Barcarena, Abaetetuba e Acará.

FILAS

São observadas filas no Terminal Rodoviário, no Porto de Belém, no porto de travessia para Cotijuba, em Icoaraci, assim como no porto de travessia para o porto do Arapari. Em São Brás, passageiros entram nas filas para viagens sentado ou em pé nos ônibus que deixam a cidade rumo a Mosqueiro a cada 20 minutos. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – Semob, determinou o reforço do número de ônibus para saída de Belém a Mosqueiro e vice-versa pelas empresas que fazem o consórcio da linha Belém-Mosqueiro, de forma a que toda a população seja atendida.

Entretanto, muitos usuários reclamam que há atrasos na chegada dos ônibus e que a viagem, em alguns casos, leva mais de três horas em função dos grandes engarrafamentos ao longo da Rodovia BR-316.

NA BR

Centenas de carros estão deixando a capital paraense na manhã desta sexta-feira, 22, rumo aos principais pontos turísticos e de praias do Pará. A expectativa é que o movimento aumente mais ainda no decorrer do dia, assim como amanhã, sábado, 23. Na área, são feitas operações envolvendo agentes do Departamento Estadual de Trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros e Samu. Também nas rodovias estaduais, como a de acesso a Mosqueiro, a Augusto Meira Filho, há ações da Polícia Rodoviária Estadual, com apoio de agentes da Semob, além do apoio dos Bombeiros e Samu para casos de acidentes.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar