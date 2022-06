Saindo do baú

Velhos e conhecidos políticos que não tiveram êxito na última eleição para os cargos de deputado estadual, federal ou senador já estão correndo em campanha visando a volta às casas legislativas do Pará ou de Brasília. Muitos não se conformam com o fato de terem tido imensa votação e terem perdido para candidatos que receberam cerca de 30% dos votos que eles receberam, coisas da legislação e do critério de proporcionalidade. Neste ano, com novas regras, esse pessoal espera ser “justiçado” com sua eleição. Será???