Salário de Maju Coutinho irá dobrar com ida para o Fantástico

Um dos principais nomes da Rede Globo, Maju Coutinho alçará novos voos com a ida para o Fantástico, resultado da ‘dança das cadeiras’ nas atrações da emissora. Com a nova função, também vem um novo salário: nada menos do que R$ 120 mil por mês.

O valor é o dobro do que Maju ganhava para apresentar o Jornal Hoje, noticiário vespertino de cadeia nacional da TV Globo.

E não é só Maju que está rindo à toa. Tadeu Schmidt, que foi promovido a apresentador do Big Brother Brasil, após a saída de Tiago Leifert, ganhará a bagatela de R$ 1,5 milhão por mês para comandar o reality show da emissora carioca.

Com a ida de Maju para o Fantástico, vai ser a primeira vez que a revista eletrônica será apresentada por duas mulheres.

Fonte: Pleno News

Foto: Divulgação/TV Globo/João Cotta