Salário de Marcos Mion na Globo será metade do salário na Record

Recém contratado da Rede Globo, o apresentador Marcos Mion terá um salário de R$ 400 mil mensais na emissora carioca. O valor pode subir conforme patrocínios e merchandising no novo programa comandando por ele, chegando a R$ 1,2 milhão.

O apresentador já revelou que ser um global é um sonho antigo. Para realiza-lo, Mion “abriu mão” de mais da metade de sua renda, haja vista que o salário dele na Record era em torno de R$ 900 mil mensais. No período em que comandou o reality A Fazenda, seus ganhos chegaram a R$ 3 milhões.

– Entrar para o time da Globo não é apenas um reconhecimento dos meus 22 anos de carreira como comunicador, mas sim, o maior sonho da minha vida profissional realizado. Desde a honra indescritível de levar adiante o legado do ‘Caldeirão’ até comandar um formato original e inédito de reality no Multishow, a euforia de finalmente estar na maior organização de entretenimento, criação e jornalismo do nosso país é acachapante! Agradeço com todo coração a todos que torceram tanto para que isso acontecesse – relatou Mion em comunicado divulgado pela emissora.

Marcos Mion irá assumir o Caldeirão no lugar de Luciano Huck, que, por sua vez, irá comandar o Domingão, após a saída de Fausto Silva.

Fonte: Pleno News

Foto: Arquivo pessoal