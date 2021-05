Salário milionário: saiba quanto Faustão vai ganhar na Band

O apresentador Fausto Silva está de malas prontas e vai deixar a Globo no final deste ano. Assim que comandar o último Domingão do Faustão, no dia 26 de dezembro, ele vai “se mudar” para a Band.

Um dos apresentadores mais bem pagos da televisão, Faustão não vai deixar de receber um salário milionário por deixar a líder de audiência da TV aberta. Atualmente, ele recebe nada menos que R$ 5 milhões mensais na Plim Plim.

De acordo com o colunista Fefito, do BuzzFeed Brasil, a estimativa é de que o apresentador receberá pelo menos R$ 1 milhão por mês. Segundo a publicação, existe um acordo em que lucros e gastos serão divididos meio a meio, o que pode aumentar esses rendimentos.

Os bastidores da contratação

A contratação de Faustão pela Band veio à tona na semana passada, quando o colunista Flávio Ricco revelou que um contrato seria assinado ainda nesta semana. E outros profissionais devem seguir o mesmo rumo.

Cris Gomes, por exemplo, pediu demissão da Plim Plim e foi contratado pela emissora paulista. O diretor, segundo a a colunista Carla Bittencourt, do Metrópoles, começará a cuidar da nova atração de Faustão.

Quando anunciou que fechou com a Band, Fausto Silva explicou que avisou a Globo com seis meses de antecedência. Ele comentou que foi assim que fez no final dos anos 1980, quando trocou a Band pelo canal carioca.

