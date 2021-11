Salário mínimo de R$ 1.200 pode aumentar benefícios do INSS e PIS

Abono salarial poderá ser de R$ 1.200 em 2022

Nova previsão do salário mínimo para R$ 1.200 pode elevar os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do PIS/Pasep. Antes previsto para ter um valor de R$ 1.192 em 2022, o mínimo teve uma nova alteração devido aos avanços da inflação. A nova projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) pode elevar o valor.

A alta dos preços que anda pesando no bolso do brasileiro, deve chegar a 9,1% no acumulado de 2021, anteriormente essa previsão era de 8,4%. Essa alta da inflação mexeu novamente com o salário mínimo. Sendo confirmado realmente o INPC em 9,1% como prevê o Ministério da Economia, o salário passará de R$ 1.100 para R$ 1.200.

Benefícios do INSS

Toda vez que o salário mínimo é reajustado também sofrem alterações os valores de benefícios pagos pelo INSS. Desta forma, beneficiários que recebem salário mínimo, em 2022, passarão a ganhar R$ 1.200. O reajuste também vai mexer com o teto da Previdência Social.

Também será mudado o valor do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), que paga um salário mínimo mensal, atualmente em R$ 1.100 e deverá subir em 2022 para R$ 1.200.

PIS/Pasep

O novo salário mínimo também vai aumentar o valor do abono salarial PIS/Pasep para 2022, quando será pago o ano-base 2020 que deveria ser pago em 2021 e foi transferido para o ano que vem. Deste modo, o PIS/Pasep será pago no valor de R$ 1.200, caso se mantenha esse valor.

O abono salarial beneficia os trabalhadores que atuaram de carteira assinada ou como servidor público no ano-base. A regra leva em conta os meses trabalhados, desta forma quem trabalhou durante 12 meses recebe um salário mínimo, com a nova previsão, deverá ser de R$ 1.200. Para quem trabalhou 30 dias no ano-base recebe um proporcional de 1/12 do valor do salário mínimo.

Mesmo subindo para o valor de R$ 1.200, não significa um aumento real para os trabalhadores, já que o reajuste ocorre com base na inflação, na verdade, a correção servirá apenas para que o brasileiro não perca o poder de compra.

De 2011 até 2019, o salário mínimo era corrigido pelo INPC e também tinha como base o Produto Interno Bruto (PIB), que permitia ao trabalhador ter um aumento no poder de compra.

Mas tudo mudou a partir do Governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O salário mínimo passou a ser corrigido apenas com base nos índices de Inflação.

Jornalista há 38 anos, atuando na redação de jornais impressos locais, colunista de TV em emissora de rádio, apresentador de programa de variedades em emissora de TV local e também redator de textos publicitários, na cidade de Teresópolis (RJ). Atualmente se dedica ao jornalismo digital, sendo parte da equipe do Jornal Contábil.

Fonte jornalcontabil.com.br