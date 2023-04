Salário mínimo perde valor na Venezuela e equivale a R$ 27

O poder de compra do salário mínimo na Venezuela segue em um patamar dramaticamente baixo e bem distante de ser o suficiente para bancar gastos básicos no país. De acordo com uma reportagem do portal R7, o ganho mínimo venezuelano sofreu uma queda de 82% em relação ao dólar, moeda usada como referência para fixar preços no país.

Há um ano, o salário mínimo na Venezuela havia subido de 1,60 dólar (cerca de R$ 8) para 29,68 dólares (R$ 150). No entanto, a inflação galopante no país fez com que o valor caísse para o equivalente a 5,31 dólares, que corresponde a apenas R$ 27 por mês.

Atualmente, os aposentados e funcionários públicos recebem um salário mínimo no país comandado pelo presidente Nicolás Maduro. O valor, porém, ainda está muito longe de ser o suficiente para sustentar as necessidades mais básicas de uma família.

De acordo com o Centro de Documentação e Análise Social da Federação Venezuelana de Professores, uma família de cinco pessoas precisa de ao menos 482 dólares por mês (R$ 2.443) para bancar apenas os gastos com alimentação no país.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Prensa Miraflores