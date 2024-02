Salinas conta reforço nas ações de segurança durante o feriado de Carnaval

A operação Carnaval 2024, deflagrada na última sexta-feira, 9, em 70 localidades do Pará segue com ações desenvolvidas para garantir mais segurança população. Em Salinas, nordeste paraense, as forças de segurança atuam de forma integrada, com o reforço de mais de 200 agentes, em um dos lugares mais procurados pelos paraenses durante o feriado prolongado de Carnaval.

As ações ostensivas e preventivas são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e realizadas de forma conjunta com os demais órgãos do Sistema de segurança estaduais e municipais.

“Além do efetivo policial permanente da cidade, que atua na prevenção de crimes e preservação da ordem pública, Salinas está contando com o apoio no policiamento dos agentes das polícias civil e militar, do Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito do Estado e Polícia Científica do Estado, todos reforçando as ações de segurança para garantir um feriado de Carnaval tranquilo para quem busca as orais de Salinas com suas famílias” reforçou o secretário adjunto de Gestão Operacional da Segup, Luciano de Oliveira.

Balizamento – Para garantir maior fluidez e segurança no trânsito de veículos na praia do Atalaia, equipes da Segup realizam o trabalho de fixar “bandeirolas”, ao longo de mais de três quilômetros na faixa de areia. O balizamento é feito diariamente para resguardar o tráfego de pedestre e veículos que transitam em uma das praias mais famosa da cidade.

Campanha – A Polícia Civil por meio da Diretoria de Atendimento a Vulneráveis (DAV), realizam a campanha “Não é não” em combate aos crimes de importunação sexual e assédio sexual em bares, restaurantes e nas praias. As equipes orientam e conscientizam as pessoas para denunciar e buscar ajuda policial para não permitir esse tipo de crime.

A Operação Carnaval 2024 prossegue até a próxima quarta-feira de Cinzas, 14, e conta com o reforço de mais dd 2 mil agentes de segurança distribuídos em 70 localidades, durante esse Carnaval.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação