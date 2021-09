Salinas lança moeda verde e garante troca de recicláveis por alimentos da cesta básica

Moradores de vários bairros do município de Salinópolis, no nordeste paraense, participaram do lançamento do projeto Moeda Verde Salinas, idealizado pelo Instituto de Desenvolvimento Humano da Amazônia Atlântica (IDHAA) na noite do último sábado (18). A ação realizada no Dia Mundial da Limpeza de Praias e Igarapés, ocorreu das 17h às 20h, na Escola Estadual Dr. Miguel de Santa Brígida e lançou a moeda verde.

O projeto deve se expandir a outros bairros de Salinópolis e fortalecer a educação ambiental entre os moradores.

Trata-se de um projeto Instituto de Desenvolvimento Humano da Amazônia Atlântica (IDHAA), como idealizadora Carol Magalhães, que já tem experiência com esse tipo de projeto desde 2018. O projeto também contou com o apoio da Deputada Estadual Paula Gomes, como incentivadora que abraçou a ideia, com a participação de inúmeros parceiros, entre eles o Vr. Denys Sabão, Vr. Luna Gabriela, Vr. Roberta Gaia, Vr. Verinha, Defensoria Publica do Pará, IDEASSU,CN, Associação de Catadores de Salinópolis, 105,9 Paraiso FM, Associação ambiental Guerreiras do Sal, AAPAS – Associação de Artistas plásticos e artesão de Salinópolis, e o Projeto Social PEGADA ECO como voluntários que contribuem com o meio ambiente na cidade de Salinópolis, no nordeste paraense.

Mercadinho

O destaque do evento foi o mercadinho preparado especialmente para atender aos moradores interessados em levar alimentos para casa. Um quilo de arroz, açúcar, leite, bolacha ou macarrão, por exemplo, poderia ser trocado por 2 SAL. Já o café, o óleo e o feijão, que nos supermercados custam a partir de R$4, R$ 6 e R$7, respectivamente, estavam custando 3 SAL, cada.

“A moeda social tem esse apelo social de mostrar para a comunidade que o resíduo dela vale dinheiro e pode ser trocado por um item da cesta básica que está tão caro nos supermercados”, avaliou a deputada Paula Gomes, parceira do projeto e autora do projeto de lei que proíbe a venda de bebidas em garrafas de vidro nas praias do estado.

Valorização

Outra parceira do evento, a defensora pública Jaccqueline Loureiro, fez questão de frisar a importância do projeto por estimular a educação ambiental e o reconhecimento e valorização de toda a sociedade. “Sabemos que as pessoas mais humildes são as que mais sofrem com a degradação do meio ambiente, pois são atingidas pelos malefícios dessas irregularidades em relação ao tratamento dos resíduos sólidos e as consequências são muito grande”, comentou.

Venda

A comerciante Tamires dos Santos se surpreendeu com a venda de bolos, doces e comidas típicas, o que lhe garantiu uma renda a mais. “No início fiquei com o pé atrás, mas depois vi a fila com o pessoal trocando os materiais recicláveis e realmente foi tão bom que precisei buscar mais insumos para continuar vendendo”, disse ela, ao reforçar que o projeto “chegou para somar na coleta seletiva, já que as pessoas vão ficar mais atentas agora para reciclar e poder trocar pela moeda”.

Segundo a organização do evento, o projeto deve se expandir para outros bairros, com o objetivo de estimular o interesse dos moradores pela educação ambiental, ao separar os lixos recicláveis e estimular a troca pela Moeda Verde Salinas, melhorando assim a limpeza da cidade.

