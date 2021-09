Salinas recebe Centro de Testagem Itinerante para detectar a Covid-19

Salinópolis será o primeiro município a implantar um Centro De Testagem Itinerante de covid-19, com realização de RT-PRC para a doença, a medida é do Governo do Pará, por meio da Secretaria De Saúde Pública (Sespa).

A partir deste sábado (04) o Centro De Testagem Itinerante, será realizado dentro de um ônibus, que ficara atendendo até terça-feira (07) das 9h às 16h no Porto Grande em Salinas. A iniciativa é articulada com o 4° centro regional de saída e a Vigilância Epidemiológica de Salinópolis.

O centro funcionará da seguinte forma, as pessoas irão até o ponto montado pelo departamento de epidemiologia, vigilância sanitária e laboratório central do estado (Lacen), onde as pessoas irão preencher uma ficha com os dados pessoais e depois serão submetidas ao teste em que é colhido material da narina com uso de cotonete, o procedimento leva de um a dois minutos. O resultado sai em até 48 horas e é enviado por e-mail para o cadastrado, se detectado a doença, o município aciona a Sespa que irar monitorar o paciente e de seus contatos.

A iniciativa seguirá mesmo após o feriado em outros municípios do estado. A ação da Sespa permanece nos terminais rodoviários de Belém e Ananindeua e o centro de testagem do aeroporto de Belém também vai continuar funcionando, para quem chegar na capital, pontuou o titular da Sespa, Romulo Rodovalho.

Foto: Divulgação/SES-MA