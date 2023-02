Salinas recebe reforço no policiamento na Operação Carnaval Seguro 2023

A Polícia Militar deu início, na sexta-feira (17), à Operação Carnaval Seguro 2023, deflagrada em municípios do Pará. Salinópolis, é uma das cidades que recebeu o reforço no policiamento.

As ações ostensivas e preventivas são coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e realizadas de forma integrada com outros órgãos de fiscalização estaduais e municipais. Além da PM, equipes do Departamento de Trânsito Estadual (Detran), Polícia Civil do Estado e Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atuam de forma integrada para coibir crimes.

“Além do efetivo policial permanente da cidade, que atua na prevenção de crimes e preservação da ordem pública, Salinas está contando com o apoio de 70 militares. Os agentes foram enviados da Região Metropolitana de Belém para somar esforços e aumentar as fiscalizações na cidade.” enfatizou o tenente coronel PM Alberto, comandante do 44° BPM, em Salinas.

Texto da Ascom PM

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação