Salinópolis, no PA, recebe ação itinerante com serviços de cidadania e saúde

Salinópolis, no nordeste do Pará, recebe ação itinerante com serviços nesta quinta (21) e sexta (22). Os atendimentos são na Escola Estadual Miguel de Santa Brígida, das 8h às 14h.

A ação faz parte da programação de aniversário do município, comemorado na sexta.

Os atendimentos são nas áreas de saúde, cidadania e assistência, incluindo emissão da 1ª e demais vias da carteira de identidade; 2ª via de certidão de nascimento; 2ª via do CPF, emissão de carteira de trabalho digital, cartão SUS e título de eleitor e orientações jurídicas.

A população ainda deve ter acesso a consultas médicas com especialistas em ginecologia, pediatria e clínica médica; testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C; aferição de pressão arterial e distribuição de kits de higiene bucal.

O programa também tem roteiro de atendimentos por vários municípios do estado, com objetivo de levar mais dignidade e acesso a serviços essenciais aos cidadãos.

Fonte: g1 Pará — Belém