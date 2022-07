Salinópolis, no Pará, recebe entusiastas do movimento Surf na Pororoca para lançamento de livro

A cidade de Salinópolis, nordeste do Pará, recebe neste sábado (9) o Movimento Cultural Surf na Pororoca. O evento marca o lançamento do novo livro do surfista Noélio Sobrinho.

Intitulado “Auêra Auara: Pororoca – A Onda do Brasil”, a obra fala dos 25 anos de história do surf na pororoca e conta a história da participação dos pioneiros dessa modalidade.

Na ocasião, também ocorre o lançamento do documentário “A Pororoca do Marajó”, de Rick Werneck, e a exposição de fotos “Pororoca – A onda mais longa do planeta”.

Patrimônio cultural e imaterial do Pará

A mais recente conquista do surfe na pororoca foi sua ascensão à categoria de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará. A homenagem foi conquistada a partir de ações da Associação Brasileira de Surf na Pororoca.

Desde o ano de 1998, o canal do Perigoso, no Arquipélago do Marajó, é um dos locais mais procurados por surfistas da pororoca.

No Início, achava-se que a pororoca só ocorria nos meses de janeiro a abril. Contudo, foi constatado que o volume da água na cabeceira do rio influencia diretamente no tamanho da pororoca e que o fenômeno ocorre o ano inteiro.

Das quase 550 luas cheias e novas, Noélio Sobrinho surfou em mais de 200 e segundo ele, o objetivo é surfar todas as luas daqui para a frente.

Serviço

Data: 9 de julho

Evento: Movimento Cultural Surf na Pororoca

Lançamento do Livro Auêra-Auara: Pororoca, a Onda do Brasil

Local: Restaurante e Sport Pub Mangue Beach-Salinópolis-PA

Horário: 18h

Fonte: G1