Salinópolis será cenário para o lançamento do livro “Pororoca A Onda do Brasil”

O lançamento do livro, “Pororoca A Onda do Brasil”, será realizado no próximo dia sábado (9) no município de Salinópolis-PA, na ocasião também haverá a exibição do documentário, a Exposição de Fotografias e a nova música: “ A Pororoca do Marajó”.

O livro, conta com imagens de Rick Werneck, Raimundo Paccó, Paulo Santos, Rogério Fernandez Jeremy Dias, Antony Colas, dentre outros grandes fotógrafos e videomakers, onde retrata os 25 anos de história do surf na Pororoca e contará com a participação do Cineasta Rick Werneck e do primeiro recordista da Pororoca, o cearense Marcelo Bibita, dentre outros convidados.

O primeiro fotógrafo do mundo a registrar o surfe na Pororoca, em abril de 1997, Rick Werneck retorna mais uma vez á Amazonia para registrar novas pororocas. E ele não está sozinho nessa busca, pois trouxe seu filho Luke e seus amigos Fábio Gouveia e Raoni Monteiro, notáveis surfistas brasileiros que, pela primeira vez, encararam este fenômeno natural.

A Pororoca é Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará, a conquista do surfe na Pororoca, mostrando seu valor e importância, não somente como esporte, mas também para a cultura e identidade do povo brasileiro.

Serviço:

Data: 09/07 – Horário: 18h

Evento: Movimento Cultural Surf na Pororoca

Lançamento do Livro Auêra-Auara: Pororoca, a Onda do Brasil

Lançamento do Documentário e da Música/Carimbó Pororoca do Marajó, de Rick Werneck

Exposição de Fotos: Pororoca-A Onda Mais Longa do Planeta

Atrações: DJ Vitor Pedra e Grupo de Carimbó Zuada do Mar, de Salinópolis

Local: O Restaurante e Sport Pub Mangue Beach fica localizado à R. Santo Expedito, 79, Bairro da Ponte, município de Salinópolis-PA.

Foto: Divulgação