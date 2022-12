Salinópolis tem véspera de Natal tranquila com reforço nas ações de segurança pública

Neste sábado, 24, véspera de Natal, as equipes de segurança reforçam o esquema de segurança nas praias e balneários dentro do planejamento da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) na operação ‘Festas Seguras’. O movimento em Salinópolis, nordeste paraense, é de muita tranquilidade nas praias do município.

Com ações ostensivas e de monitoramento, a Segurança Pública fiscaliza as praias e as rodovias estaduais de acesso à cidade e em mais de 40 localidades no Estado. Em Salinópolis, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) acompanha as atividades e ocorrências.

Com algumas pancadas de chuva, o movimento registrado era de tranquilidade, pontua o Coronel Celton de Jesus, coordenador do CICC em Salinópolis. “As equipes estão trabalhando nesta véspera e acompanhando o fluxo de pessoas. Tem sido abaixo do normal, mas ainda assim todos os nossos servidores estão empregados para que, caso seja preciso, a pronta resposta seja dada”, assinalou.

Uma das ações observadas neste período é a prevenção de perturbação do sossego com poluição sonora. “Desde ontem (23) – e deve prosseguir pelos próximos dias – é a fiscalização de som automotivo e de fontes sonoras que perturbem a população. A operação se dá nas praias, na nova orla e centro urbano pontuando o que determina o Código de Trânsito Brasileiro”, informou o militar.



‘Festas Seguras’ – A operação envolve os órgãos que compõem o Sistema de Segurança pública do Estado – polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Polícia Científica do Estado (PCE), Secretaria de Administração penitenciária (SEAP), Grupamentos Aéreo e Fluvial, Centro Integrado de Operações (Ciop), e também os órgãos municipais de segurança, a exemplo da Guarda Municipal de Belém, Ananindeua e Marituba e Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Texto de André Macedo / Ascom Segup

Fonte: Agência Pará/Foto: César Filho/ Ascom Segup