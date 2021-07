Salvador define evento-teste com 500 pessoas e projeta shows

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), informou nesta segunda-feira (5) que fará no dia 29 de julho o primeiro evento-teste para a retomada do setor de entretenimento na cidade, de acordo com a Folha de S.Paulo.

O primeiro evento terá público de 500 pessoas –todas elas vacinadas com pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid-19– e será realizado no Centro de Convenções de Salvador. A Folha de S.Paulo afirma que a prefeitura negocia uma parceria com a Fiocruz para realizar um estudo no qual irá monitorar possíveis casos de Covid-19 no público do evento-teste.

Em maio, o Governador de SP João Doria que o Estado de São Paulo iria realizar de 15 de junho a 30 de julho, 10 eventos-teste para testagem e acompanhamento das pessoas por duas semanas. O objetivo é criar um planejamento seguro, responsável e baseado na ciência de retomada das atividades do setor no segundo semestre.

Planejamento Evento-Teste em Salvador

Após o evento-teste em julho, o planejamento para a retomada inclui a realização de um segundo teste com um público maior. Uma das opções em estudo é realização de um “mini-Carnaval” em uma das três ilhas de Salvador –Bom Jesus, Ilha dos Frades ou Ilha de Maré.

O evento seria restrito apenas para a população da ilha e a prefeitura montaria barreiras para impedir a entrada de pessoas de fora. Ainda não há uma data definida. Para viabilizar o evento em Salvador, a prefeitura acelerou ao longo da última semana a imunização da população das ilhas, regiões cujo patamar de imunização já era alto pela presença maciça de quilombolas, afirma a Folha de S.Paulo.

O prefeito Bruno Reis projeta a retomada de eventos do setor de entretenimento em Salvador a partir do mês de agosto.

“Vamos retomar os eventos, shows, com protocolos e todos os procedimentos de segurança. A gente quer retomar”, afirmou o prefeito à Folha. Num primeiro momento, haverá limite de público.

Os eventos sociais, como formaturas e casamentos, devem ser liberados já nesta semana, assim como a abertura de museus, teatros e centros culturais. Salvador possui 55% dos leitos de UTI ocupados, de acordo com informações da Prefeitura.