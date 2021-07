Salvaterra inaugura nova orla para recepcionar veranistas

A cidade de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, que passa por várias obras de revitalização de pontos turísticos e infraestrutura, inaugurou a sua nova orla fluvial com objetivo de proporcionar mais lazer a seus cidadãos, assim como, aos milhares de turistas que visitam a cidade nas temporadas, especialmente durante o veraneio. Na noite deste domingo, a orla estava lotada de pessoas que foram ver, de perto, como está o logradouro, com nova iluminação, brinquedos, quiosques e diversas atrações que já estão fazendo parte da programação de veraneio na sede do município que ainda oferece uma série de praias, a mais famosa, a do distrito de Joanes, a poucos quilômetros da sede do município.



Informes procedentes de Salvaterra dão conta de que as obras de melhorias foram executadas pela prefeitura local.



A orla de Salvaterra sempre foi um diferencial na cidade Marajoara, para onde convergem moradores e visitantes que marcam o encontro na noite local. Na noite de ontem, o logradouro estava lotado, mas as pessoas não estavam se incomodando de manter o distanciamento com vistas à prevenção de infecção por covid-19, o que, aliás, será um dos grandes obstáculos nesta temporada, a segunda desde que a pandemia do novo coronavírus tomou conta do mundo.

Fotos: Márcio Penha