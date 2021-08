Samantha Schmütz chama Sarah Andrade de gado após ex-BBB não se vacinar

A atriz global comentou uma publicação de Hugo Gloss sobre a fala de Sarah se justificando por não ter ido se vacinar

Nesta terça-feira (3/8), Samantha Schmutz lançou mais uma indireta bem direta nas redes sociais. Ao ver a publicação no Instagram de Hugo Gloss falando sobre a ex-BBB Sarah Andrade não ter tomado a vacina, a atriz não perdeu tempo e comentou “Mu”, acompanhado de um emoji de vaca, dizendo que a ex-participante do reality é “gado” – termo usado para criticar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em uma hora, o comentário ultrapassou as 1.700 curtidas.

Confira este e outros comentários afrontosos realizados durante a pandemia:

Indireta para a musa fitnessReprodução/Instagram

Print de Samantha Schmutz chamando Sarah Andrade de gado / Reprodução/Instagram

