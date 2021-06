Samantha Schmutz é acusada de não deixar Paulo Gustavo descansar

Atriz rebateu comentário de fã com indireta

Após prestar homenagem a Paulo Gustavo, durante participação em um protesto contra o governo de Jair Bolsonaro, a atriz Samantha Schmutz foi acusada por uma seguidora de não deixar o “espírito do ator descansar”.

“Meu amor, eu entendo que o luto não é fácil, mas você não está deixando o espírito de Paulo descansar”, escreveu a internauta.

Irritada, a atriz fez questão de responder o comentário. “Tem falado com ele?”, questionou ela, em tom de ironia.

Schmutz tem usado bastante as redes sociais para desabar sobre a situação da pandemia no Brasil, criticar artistas que ignoram os riscos de fazer apresentações presenciais, além de influenciadores que insistem em pregar uma positividade tóxica. Recentemente, ela refletiu sobre o papel que os artistas têm no atual contexto, como porta-vozes da sociedade.

“Eu, Luto. ‘O dever de um artista, no que me diz respeito, é refletir os tempos. Acho que isso é verdade para pintores, escultores, poetas, músicos. No que me diz respeito, a escolha é deles, mas eu escolho refletir os tempos e situações em que me encontro. Isso, para mim, é meu dever”, disse.

Fonte: Metrópoles