Samantha Schmütz manda indireta para Huck após ele revelar voto em branco

Samantha Schmütz mandou uma suposta direta para Luciano Huck na manhã de hoje, após o apresentador dizer em sua entrevista para o “Conversa com Bial” (TV Globo) na noite de ontem, que votou em branco nas eleições de 2018.

Em seu Twitter oficial, a atriz de 42 anos compartilhou que aqueles que votam ou votaram em branco em eleições são coniventes com o governo do atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Porém, a postagem não está mais no perfil da artista.

“Quem votou em branco em 2018 e continua afirmando que votaria de novo é conivente com tudo o que está acontecendo no país. Se toda a destruição e genocídio promovidos por Bolsonaro não mudou a sua opinião é porque você é parte do problema”.

Ao se depararem com o tuíte de Samantha, os internautas apontaram o recado como uma direta para o marido de Angélica:

Concordo plenamente com a Samantha Schmutz em relação a quem vota em branco. Se chega na urna e mete o dedo no botão BRANCO é porque compactua com o atual governo (seja quem estiver no poder). Se não está gostando, vota em outro então. Existe várias opções para substitui-lo.– ᴴᵘᵍᵒᴺᵃᵖᵒʷ🌹 #𝓐𝓵𝓶𝓪𝓖𝓮𝓶𝓮𝓪NoVIVA (@HugoNapow) June 16, 2021

Samantha Schmutz o bicho papão dos globais– aracu (@naovaisjpeg) June 16, 2021

Ontem na #ConversaComBial Luciano Huck disse que votou em branco (votou 17 isso q é vdd) que não se arrepende e que votaria novamente. E hoje a lenda Samantha Schmutz com sua língua de chicote compartilhou isso no seu insta, amo que ela não tem medo de afrontar pic.twitter.com/3dXJeUsm3U— Jana #FORABOLSONARO (@pretaecrespa) June 16, 2021

“Quem votou em branco em 2018 e continua afirmando q votaria de novo é conivente com tudo o que está acontecendo no país! Se toda a destruição e genocídio promovidos por Bolsonaro não mudou a sua opinião é pq você é parte do problema!”

Direta d Samantha Schmutz p Luciano Huck– Lucas Araujo (@lucasboaraujoo) June 16, 2021

A @samanthaschmutz está corretíssima em cobrar que a classe artística desça do muro. Incentivar o voto em branco é a prova do “tanto faz” pras quase 500 mil mortes causadas por um projeto político.– Douglas Oliveira (@eu_oliveiradd) June 16, 2021

e cabe a Samantha Schmutz começar a surrar o Luciano Hunk– vic colucci ⋆ (@drewchaelisa) June 16, 2021

Fonte: tvefamosos.uol.com.br