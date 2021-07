Sammy lamenta após término com Pyong e morte da mãe: ‘Está sendo difícil’

Sammy compartilhou uma mensagem destacando as dificuldades após a separação de Pyong Lee. A influenciadora também lembrou a morte recente da mãe, anunciada no último dia 12.

Peço empatia e respeito pela minha dor. Perder minha mãe e o fim do meu casamento está sendo difícil em um nível que eu nem vou conseguir explicar aqui.

Sammy Lee em texto publicado nas redes sociais

A mensagem também destaca que Pyong Lee não deixou de ser o pai de Jake, filho de um ano do ex-casal. “É óbvio que eles vão conviver”, reforçou.

A influenciadora ainda agradeceu pelas mensagens de apoio. “É muito importante saber que não estou sozinha”, afirmou ela sobre o momento difícil.

Sammy compartilhou uma sequência de fotos na última semana ao anunciar que a mãe morreu em decorrência de um câncer. “Perder você de ontem pra hoje fez ser o dia mais difícil da minha vida”, afirmou.

Separação

A polêmica envolvendo uma suposta traição de Pyong ganhou força após o primeiro teaser de “Ilha Record” ser divulgado. Em uma das cenas, o participante do reality aparece deitado em uma cama com outra participante.

Horas após a divulgação, Sammy Lee anunciou o término do casamento. “Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”, postou ela nos Stories do Instagram.

Boatos de que o ex-BBB teria traído sua mulher no reality show circularam há semanas, inclusive com Sammy negando o suposto affair e indicando no início de julho que Pyong não havia caído em tentação naquela vez.

A cena também foi comentada pelo diretor do programa, Rodrigo Carelli. “O contexto, só assistindo para saber o que aconteceu”, destacou.