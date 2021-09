Sammy Lee sente dores e é internada em hospital de São Paulo

Segundo sua equipe, influenciadora detectou quadro semelhante ao histórico de sua mãe, que morreu vítima de um câncer de mama neste ano

A influenciadora digital Sammy Lee, ex-mulher do hipnólogo Pyong Lee, foi internada no Hospital Albert Einstein, na cidade de São Paulo, nesta quarta-feira, 15. Através de nota, a equipe da influenciadora afirmou que Sammy sentiu dores no braço esquerdo e procurou o médico. Após uma série de exames, foram detectadas “múltiplas hérnias e inflamação aguda no nervo”, quadro que se assemelha ao histórico de sua mãe, que morreu vítima de um câncer de mama neste ano. A equipe de Sammy afirmou que não será necessária a realização de um procedimento cirúrgico, mas que a influenciadora ficará internada e realizará fisioterapia. Ela ainda não tem previsão de receber alta da unidade. “Lidando com ansiedade, estresse e depressão, Sammy está em tratamento psiquiátrico a algumas semanas, fazendo uso de remédios controlados”, salientou a nota.

FONTE JOVEM PAN