SAMPAIO CORRÊA X SPORT |BRASILEIRÃO SÉRIE B | 22.07.2022

Na noite desta sexta-feira (22), o Sampaio Corrêa e Sport Recife entram em campo para disputar a 20ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A partida irá ocorrer as 21h30, no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O jogo terá a cobertura ao vivo pelo canal no Youtube de A província do Pará.

O Sampaio atualmente, não venceu nenhuma partida como visitante, já em casa, saiu vitorioso em todos os nove jogos que fez, tendo sete vitorias e dois empates. Atualmente a equipe ocupa a nona posição, com 25 pontos.

Já o Sport, vai com tudo pra cima do adversário com o objetivo de se manter vivo na briga pelo G-4. Atualmente a equipe do Sport é o sexto colocado, com 27 pontos , o time vem de um empate sem gols com o Vila Nova-GO.

Foto: Divulgação