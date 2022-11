‘Sampleados pelos Interiores’ lança nova temporada chamada Tecnolove uma webnovela musical  

A websérie “Sampleados pelos Interiores” patrocinado pela Equatorial Pará, por meio da Lei Semear, lançou uma nova temporada, a edição especial de Abaetetuba chamada “Tecnolove”, é uma webnovela musical dividida em três capítulos, que narram histórias totalmente independentes. As micronarrativas acontecem entre os pontos turísticos e locais de grandes lendas da cidade de Abaeté, adotando uma temática de identidade regional, com uma linguagem simples e didáticas.

O objetivo do projeto é expor a cultura local com narração de histórias independentes. Os episódios foram gravados em Abaetetuba, na região do Baixo-Tocantins. Os capítulos serão disponibilizados individualmente no canal no YouTube da Platô Produções, nos dias 21 e 25 de novembro e 02 de dezembro. Além disso, haverá uma exibição do projeto na Usina da Paz do Jurunas – Condor no dia 25.

Sobre o projeto

Criado em 2015, o “Sampleados” é uma websérie musical, criada por alunos de graduação de Comunicação Social da Faculdade Estácio do Pará como experimento acadêmico. Reunindo trechos de músicas paraenses para criar uma nova narrativa, os sucessos passaram a ser recontados em videoclipes.

Depois de 7 anos, o projeto cria o “Sampleados Pelos Interiores”, com a necessidade de visibilizar a cultura dos municípios do Pará, além de chamar atenção para o turismo local e para a cultura paraense através da internet.

SERVIÇO

1º Episódio

Data: 21 de novembro

https://www.youtube.com/@platoproducoes/videos



2º Episódio

Data: 25 de novembro

Horário: 20h

3º Episódio

Data: 02 de dezembro

Horário: 8h

Lançamento UsiPaz – Jurunas/Condor:

Data: 25 de novembro

Horário: 19h

Endereço: Travessa Quintino Bocaiúva, s/n

Exibição do filme completo

Foto Divulgação