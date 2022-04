Samsung e Western Digital trabalham em armazenamento de nova geração

A Samsung e a Western Digital fecharam uma parceria que busca padronizar e incentivar o uso de tecnologias de armazenamento, processamento e colocação de dados de próxima geração (D2PF). A colaboração terá foco em aplicativos corporativos e em nuvem, além de se concentrar no desenvolvimento de tecnologias D2PF, como o Zoned Storage.

Os dispositivos Zoned Storage são uma classe de armazenamento em bloco que têm seu espaço de endereço dividido em zonas. Eles propõem um tipo de leitura não convencional, já que as zonas só podem ser gravadas de forma sequencial e a partir do início do endereço. Com isso, dispositivos com maior capacidade de armazenamento podem ser utilizados de forma mais econômica e eficiente.

Esquema demonstrando o funcionamento do Zoned StorageFonte: Divulgação/Samsung

Rob Soderbery, vice-presidente executivo e gerente geral da unidade de Flash da Western Digital, comentou que o armazenamento é a base essencial do consumo e uso de dados pelas pessoas. Por isso, é necessário “inovar, colaborar e acompanhar o ritmo como indústria para dar vida a novos padrões e arquiteturas”.

As duas empresas ainda pretendem trabalhar com a Linux Foundation e a Storage Networking Industry Association (SNIA) para definir modelos e estruturas de alto nível para sistemas de armazenamento em zonas de próxima geração. As companhias fundaram então o Zoned Storage Technical Work Group (TWG), aprovado pela SNIA em dezembro de 2021.

Jinman Han, chefe de vendas e marketing de memória da Samsung, afirmou que “esta colaboração é uma prova de nosso esforço incansável para exceder as necessidades dos clientes agora e no futuro, e tem um significado especial em como prevemos que ela se transformará ativamente em uma base maior de engajamento para a padronização do Zoned Storage”.

