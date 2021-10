Samsung Galaxy Tab S8: primeiras imagens revelam visual do tablet

Sem a estreia do tablet carro-chefe da marca em 2021, a Samsung deve lançar o Galaxy Tab S8 apenas em 2022. Os primeiros renders do futuro dispositivo foram revelados pelo informante Steve Hemmstoffer, o popular OnLeaks, nesta sexta-feira (22), e mostraram o possível visual do dispositivo.

A princípio, o novo modelo mantém as características de outros tablets da fabricante sul-coreana. Assim, o aparelho mostra várias semelhanças com os “antigos” Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S7.

Galaxy Tab S8 pode trazer câmera dupla traseira com sensores de 13MP e 5MP.Fonte: OnLeaks/Zouton.com/Reprodução

Conforme as imagens publicadas no Zouton.com, além dos dois sensores de câmera, o Galaxy Tab S8 apresenta uma área levemente mais escura na parte traseira. Aparentemente, esse é o espaço do painel magnético que guarda a caneta S Pen.

Embora não apresente as dimensões exatas, os renders indicam que o dispositivo será mais fino e com bordas mais arredondadas. Com isso, o possível display IPS LCD de 11 polegadas pode ocupar até 82% do corpo do aparelho.

Segundo as primeiras informações, o tablet terá um sensor biométrico na lateral. Para mais, o modelo pode ter o recurso de desbloqueio por reconhecimento facial que funcionará com a câmera frontal de 8MP.

Por fim, o Galaxy Tab S8 deve usar o processador Snapdragon 888 da Qualcomm, 8 GB de RAM e armazenamento interno de 128 GB. Outro suposto atrativo é a bateria de 8.000 mAh com suporte para carregamento rápido de 45W.

Galaxy Tab S8 pode ter especificações bem robustas.Fonte: OnLeaks/Zouton.com/Reprodução

Possível janela de lançamento

A expectativa é que o Samsung Galaxy Tab S8 seja lançado no início de 2022, entre os meses de janeiro e fevereiro. Dessa forma, existe a possibilidade dos dispositivos chegarem às lojas com a linha de celulares Galaxy S22.

Contudo, diferente dos smartphones, a marca sul-coreana não costuma realizar um evento especial para o anúncio dos novos tablets. Curiosamente, a fabricante mantém essa estratégia desde os lançamentos anteriores dos produtos da categoria.

