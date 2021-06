Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 estão próximos do lançamento

Os novos celulares dobráveis da Samsung, o Galaxy Z Flip 3 e o Galaxy Z Fold 3, parecem estar muito próximos do lançamento. Conforme a agência de notícia sul-coreana Dailian, protótipos dos dois modelos foram enviados para três operadoras locais para testes.

Esse é um processo padrão que acontece meses antes do lançamento comercial de um smartphone. Dessa maneira, é esperado que os aparelhos cheguem ao mercado nos próximos dois ou três meses.

Novos modelos dobráveis devem ser lançados no próximo Samsung Unpacked.Fonte: Daniel Romero/Reprodução

A notícia casa com as recentes informações obtidas pelos leakers Max Weinbach e Jon Prosser. Segundo eles, os dispositivos dobráveis e os novos smartwatches da Samsung serão lançados em 3 de agosto – possível data do próximo evento Unpacked.

Até o momento, a fabricante não se pronunciou sobre o lançamento oficial dos aparelhos ou a data da próxima conferência. Entretanto, rumores também indicam que smartphones podem ser revelados até o final deste mês.

Galaxy Z Fold 3 pode ser 20% mais barato que o antecessor.Fonte: Techno Hoop/Reprodução

Mais barato do que os antecessores

Recentemente, fontes da indústria também revelaram à imprensa coreana os possíveis preços dos aparelhos. De acordo com as informações, o Galaxy Z Fold 3 custará a partir de US$ 1.675 – cerca de R$ 8.460 na conversão direta.

Dessa forma, o sucessor pode ser até 20% mais barato que o antigo Galaxy Z Fold 2, um elemento que pode ser essencial para a popularização dos dispositivos dobráveis.

Por outro lado, é preciso lembrar que os valores variam conforme os mercados. Tal como, a Samsung pode oferecer descontos generosos para os clientes que adquirirem os modelos dobráveis na pré-venda, além de trazer algum produto de brinde, como fones de ouvido sem fio.

