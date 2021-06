Samsung lança Galaxy Chromebook Go com preço baixo e Intel Celeron

Aproveitando o crescimento dos Chromebooks devido à pandemia, a Samsung lançou o Galaxy Chromebook Go. Segundo a fabricante sul-coreana, o modelo visa ser uma opção mais acessível com o sistema Chrome OS.

A máquina apresenta uma tela TFT de 14 polegadas e é alimentado pelo processador Intel Celeron N4500 (Jasper Lake) combinado com um chip gráfico integrado da série UHD Graphics. O produto oferece configurações de até 8 GB de RAM e até 128 GB de armazenamento eMMC.

Novo Chromebook da Samsung é recomendado para trabalho e estudos.Fonte: Samsung/Divulgação

Visto como um modelo para trabalho e estudos, o Galaxy Chromebook Go traz uma webcam HD com resolução de 720p e um microfone digital para videochamadas. O portátil também possui duas entradas USB Tipo-C e uma conexão para fones de ouvido P2.

O notebook usa as tecnologias Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 como opções de conexões sem fio. Tal como, a versão LTE possui um slot para cartão nano SIM que permite o uso de internet móvel.

O Galaxy Chromebook Go tem uma bateria de 42,3 WHr com suporte para carregamento através de uma porta USB Tipo-C de 45 W. O acessório vem incluso na caixa do gadget.

Galaxy Chromebook Go tem linhas finas e elegantes.Fonte: Samsung/Divulgação

Leve, compacto e barato

Pesando 1,45 kg e com 15,9 mm de espessura, o Galaxy Chromebook Go é uma opção para quem busca um notebook simples e fácil de transportar. Elegante, o dispositivo tem um acabamento prateado que o diferencia de outros modelos mais baratos.

Até o momento, a Samsung não revelou os possíveis preços do modelo. Entretanto, devido às especificações, é possível que o novo Chromebook Go chegue a alguns mercados com preço abaixo de US$ 400 – cerca de R$ 2 mil na conversão direta.

Fontes: 9To5Google / Gadgets 360 / Samsung