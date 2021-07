Samsung lidera lista de celulares mais buscados em junho no Brasil

Um levantamento realizado pelo Buscapé mostra que celulares da marca Samsung estiveram entre os mais buscados no mês de junho. Dentre os dez modelos que mais tiveram procura na plataforma, cinco são da empresa sul-coreana.

O aparelho que lidera o quesito é o Samsung Galaxy S20 FE. Lançado mundialmente em outubro de 2020, ele chegou ao Brasil em novembro a um preço sugerido de R$ 4.999. No mês passado, de acordo com o Buscapé, o produto teve um preço médio de R$ 2.350 nos lojistas.

Os modelos Galaxy A72 e A32, ambos da linha intermediária, também aparecem no compilado. Enquanto o primeiro está na faixa dos R$ 2 mil, o segundo pode ser encontrado por cerca de R$ 1,4 mil.

No restante da lista de mais procurados estão outras marcas tradicionalmente populares no país, como Apple, Motorola e Xiaomi. Confira, abaixo, a lista completa dos smartphones mais desejados em junho e o preço médio de cada modelo.

1. Samsung Galaxy FE: R$ 2.350

2. Apple iPhone 11 (64 GB): R$ 4.020

3. Motorola Moto G9 Play: R$ 1.070

4. Samsung Galaxy A72: R$ 2.030

5. Samsung Galaxy A32: R$ 1.450

6. Apple iPhone 11 (128 GB): R$ 4.410

7. Samsung Galaxy M51: R$ 1.790

8. Motorola Moto G9 Plus: R$ 1.600

9. Xiaomi Redmi Note 10: R$ 1.620

10. Samsung Galaxy M21s: R$ 1.280





Samsung Galaxy S20 FE

MENOR PREÇO 2.198,99

Chipset: Exynos 990 (7 nm+)

Exynos 990 (7 nm+) Sistema Operacional: Android 10 (One UI 2.5)

Android 10 (One UI 2.5) Capacidade de Bateria: 4500 mAh

4500 mAh Tamanho de Tela: 6,5 polegadas

6,5 polegadas Memória RAM: 6GB ou 8GB

6GB ou 8GB Armazenamento Interno: 128GB ou 256GB

Variações de preço

Além de divulgar valores, o Buscapé detalhou a variação de preço que os celulares tiveram entre maio e junho nos lojistas do e-commerce. Enquanto a maioria dos celulares não registrou grandes variações no preço, o Moto G9 Plus chegou a registrar quase 60% de diferença no período.

Do lado contrário, o Galaxy A72 chegou a ficar 6% mais barato na comparação entre maio e junho. O Xiaomi Redmi Note 10, por sua vez, teve uma queda de preço de 5,3%.