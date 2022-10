Samsung tem mais um sensor de 200 MP para celulares; conheça

Nesta semana, a Samsung anunciou mais um sensor Isocell de 200 MP para seu portfólio. Chamado de Isocell HPX, o dispositivo é capaz de gravar vídeos em 8K a 30 quadros por segundo e conta com uma tecnologia que permite tirar fotos melhores com resoluções distintas em diferentes condições de luz.

A má notícia é que, segundo informações do Sammobile, o sensor pode nunca chegar a celulares no Brasil, nos EUA e até mesmo na Europa. Isso porque a Samsung o anunciou exclusivamente para o mercado chinês, portanto acredita-se que ele deverá chegar apenas a consumidores de países da Ásia Oriental.

Caso isso aconteça de fato, o site aposta que o Isocell HPX pode ser dispensável. Na verdade, a sul-coreana focou em melhorar a contagens de pixels e no desempenho do sensor em ambientes com pouca iluminação. De acordo com a Samsung, ele tem 0,56 µm e é 20% menor que dispositivos equivalentes.

Apesar de usufruir do sensor de 200 MP em condições ideais de luz, o sensor usa a tecnologia pixel binning para alterar automaticamente a resolução para 12,5 MP ou 50 MP conforme a luminosidade. Além da gravação em 8K a 30 quadros por segundo, o Isocell HPX filma em 4K e em FHD, tem HDR duplo, ISO inteligente e foco automático Super QPD.

Vale lembrar que a Samsung lançou outros dois sensores de 200 megapixels: o Isocell HP3, anunciado em junho deste ano, e o Isocell HP1, em setembro de 2021, mês em que a companhia também lançou o Isocell GN5, este de 50 megapixels.

Fonte: IG Tecnologia/Foto: DIVULGAÇÃO/SAMSUNG