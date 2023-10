Samu 192 terá posto fixo de atendimento à população nas romarias do Círio de Nazaré

Pela primeira vez, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) irá atender em sistema de posto fixo para acolher os romeiros que participam das grandes caminhadas e romarias do Círio de Nazaré 2023. O atendimento é uma ação da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) e Departamento de Urgência e Emergência (DEUE).

Nesta sexta-feira, 6, e no sábado, 7, a equipe do SAMU irá atender no prédio da Divisão de Serviços Gerais da Sesma, localizado na Av. Alm. Barroso, 4833, esquina com a Av. Tavares Bastos, no bairro do Marco.

“O SAMU irá atender de forma ininterrupta, em três turnos, para proporcionar a continuidade da caminhada dos romeiros que expressam gratidão e fé”, informa a coordenadora de Infraestrutura do SAMU Belém, Amanda Rago.

Infraestrutura

Para a Operação Círio, a equipe do SAMU conta com 75 profissionais, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, agentes administrativos e motoristas, além dos serviços das ambulâncias da Unidade de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA).

No socorro às ocorrências de desidratação, pressão alta, mal-estar, desgaste emocional e desmaios, o posto fixo do SAMU irá proporcionar à população o atendimento médico tradicional e o atendimento de forma holística. por meio das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS).

As PICS são tratamentos baseados no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo. São tratamentos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde.

Emergência

Para as situações emergenciais estarão disponíveis massagens, auriculoterapia, ventosa, aromaterapia e gua sha, que é uma técnica tradicional da medicina oriental asiática, que usa uma série de ferramentas para raspar ou esfregar a pele, a fim de aliviar a estagnação do sangue, ou quando o sangue não atinge adequadamente todas as áreas do corpo.

“Nossa intenção é acolher, de forma integral, os romeiros que chegam cansados, com dores corporais, pés inchados e outras complicações, para que possam seguir adiante no cumprimento das promessas”, destaca a terapeuta ocupacional, Maria Marques.

Texto: Augusto Pachêco

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shonohara/Ascom Sesma