SAMU atendeu mais de 7.200 ocorrências em Santarém de janeiro a junho de 2021

De janeiro a junho deste ano, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendeu 7.266 ocorrências. Neste período, o Samu realizou socorro de diversos casos, principalmente envolvendo vítimas de trânsito e atendimentos clínicos e pacientes com Covid-19.

Conforme os dados fornecidos pelo chefe da Divisão de Urgência e Emergência do Samu, enfermeiro Joziel Colares, desse total mais da metade foram de atendimentos clínicos com 5.582 chamados. Os acidentes de trânsito vêm a seguir com 898 registros.

Os casos de Covid-19, que desde o ano passado vêm sendo atendido também pelo Samu, somaram 645. Outra ocorrência que aumentou consideravelmente e, nesses últimos dias têm sido cada vez mais constantes, é relacionada aos pacientes com surto psicótico. De janeiro a junho deste ano foram realizados 120 atendimentos pelas equipes do Samu.

O último inclusive ocorreu no fim de semana passado, quando um homem chegou a ameaçar os socorristas. Ele quebrou o para-brisa da viatura.

Fechando as estatísticas, as tentativas de homicídio com 21 registros.

Desses cinco tipos de atendimentos feitos pelo Samu, o que mais registrou queda foi o chamado de Covid-19. Em janeiro, foram contabilizados 156 ocorrências; em fevereiro 162; março 152; abril 79; maio 64; e junho 32.

Os casos de surto psicótico, por exemplo, se mantém com média de quase 20 casos por mês: janeiro 16; fevereiro 18; março 20; abril 25; maio 19; junho 22.

Em relação aos acidentes de trânsito, os registros também são alarmantes: janeiro 164; fevereiro 96; março 156; abril 154; maio 172; junho 156.

Atendimento clínicos, que é a maioria dos registros atendimentos pelo Samu também se mantêm em alta: janeiro 826; fevereiro 797; março 1.032; abril 936; maio 972; junho 1.019.

Os registros de tentativa de suicídio foram os seguintes: janeiro 04; fevereiro 02; março 01; abril 04; maio 03; junho 07.

Estrutura – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência opera em plantões de 24horas, sendo divido em 02 plantões: diurno: 07h00 – 19h00 – noturno: 19h00 – 07h00.

Atualmente, são quatro ambulâncias disponíveis para o atendimento à população, além de uma motolância e duas ambulanchas. A base da unidade é comporta por 9 enfermeiros, 14 técnicos de enfermagem, 14 condutores, 8 técnicos auxiliar de regulação médico, 1 coordenador, 1 responsável técnico, 2 administrativos, 1 farmacêutico, 2 auxiliares de serviços gerais e 4 vigias.

