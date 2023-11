Samu capacita servidores para atendimento eficiente e humanizado de chamadas de Urgência e Emergência em Belém

Para que o paciente que recorre ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) tenha garantido uma melhor eficiência do serviço e um atendimento humanizado, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), promoveu neste fim de semana, sexta e sábado, 24 e 25, respectivamente, mais um curso de regulação médica das urgências. Participaram do treinamento 30 profissionais da saúde, entre médicos e enfermeiros.

A iniciativa faz parte de uma programação do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, e teve como objetivo capacitar os profissionais que atuam no atendimento da urgência e emergência para proporcionar um acolhimento mais sensível e empático aos usuários, que buscam assistência e garantir, com isso, a prestação de um serviço com mais rapidez, mas sempre prezando pela eficiência e qualidade.

“A intenção dessa capacitação é formar profissionais com habilidades especiais para o atendimento da urgência e emergência, garantindo o princípio da humanização desse atendimento. Saber classificar e acolher os usuários que estão solicitando o serviço via 192, e dar o encaminhamento da ambulância de forma adequada e em tempo oportuno. Nós trabalhamos na lógica do curso, tanto para a qualidade da formação do profissional, quanto para a resposta rápida ao atendimento da urgência e emergência. Esse médico tem que ter a sensibilidade de saber ouvir, saber extrair tudo o que ele precisa para poder mandar o socorro adequado ou, como acontece em muitos casos, já ir contornando a situação com uma orientação. Daí a importância desse curso de regulação”, explica a diretora do Departamento de Urgência e Emergência (Deue) da Sesma, Fernanda Duarte.

Programação

Durante o curso foram abordados vários temas, como a legislação do Sistema Único de Saúde (SUS), boas práticas no atendimento telefônico, o funcionamento da rede de Urgência e Emergência, as etapas da regulação das urgências e o acesso ao E-SUS, onde o paciente é cadastrado.

Além disso, os médicos e enfermeiros puderam conhecer a Política Nacional de Humanização e as reponsabilidades de uma transferência e compreender os princípios do Samu. O curso ainda possibilitou aos participantes o entendimento sobre as etapas da recepção do chamado e do diálogo médico.

O médico Bruno Salvador participou do curso de capacitação e destacou a importância desse tipo de treinamento, voltado para o atendimento de todos. “A gente não imagina o que é ser um médico regulador, até o momento que temos a oportunidade de participar de treinamentos como esse. Aqui, tivemos a possibilidade de conhecer as práticas e a realidade do serviço, que a faculdade não nos ensina. Com o treinamento foi possível entender o fluxo da regulação, como devemos proceder nos encaminhamentos de forma rápida e segura, para que os usuários que nos solicitam possam contar com um socorro rápido, humanizado e eficiente”, comenta.

Acolhimento

Uma das temáticas de grande relevância abordada durante os dois dias de curso foi possibilitar aos profissionais conhecer a Política Nacional de Humanização. O atendimento humanizado é uma abordagem que coloca o paciente no centro do cuidado, priorizando o respeito, a empatia e a compreensão de suas necessidades e angústias, e contar com profissionais capacitados e que tenham um olhar humanizado para a prestação do socorro às vítimas faz toda a diferença.

“Através dessa prática, nós, como profissionais, conseguiremos estabelecer uma relação de confiança, oferecendo o suporte necessário aos pacientes. O curso foi muito importante para a contribuição da nossa atuação médica e para que a gente possa assistir o paciente da melhor forma possível”, disse a médica Tamires Cardoso, uma das participantes do curso.



Samu

O Samu é o componente móvel da Rede de Urgência e Emergência e estende seus cuidados a diversos cenários, abarcando desde questões clínicas, cirúrgicas e traumáticas até situações obstétricas, pediátricas e psiquiátricas.

As equipes são compostas por condutores de ambulância, enfermeiros e médicos, que atendem em residências, vias públicas e outros locais, e fornecem orientações vitais por telefone, por meio do número gratuito 192, disponível 24 horas por dia sete dias por semana.

No município de Belém, o serviço pré-hospitalar começou a ser ofertado para a população no dia 02 de janeiro de 1994, com uma Central de Resgate 192, para atendimento em todas as especialidades médicas, em casos de emergência.

Estrutura

A frota, atualmente, é composta por uma Central de Regulação das Urgências e 12 Unidades de Suporte Básico, 4 Unidades de Suporte Avançado, 9 Unidades Reservas de Suporte Básico, 2 Unidades Reservas de Suporte Avançado, 4 motolâncias oficiais, 3 motolâncias reservas 1 uma ambulancha oficial e 1 uma ambulancha reserva.

