Samu já registrou 42 ocorrências de surtos psicóticos em 2022, em Santarém

De janeiro a até o último dia 20, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), realizou atendimento de 42 casos de surtos psicóticos em Santarém, no oeste do Pará. Os números mostram que esse tipo de ocorrência tem sido cada vez mais comum e também preocupante. Em 2021, o total de casos dessa natureza somou-se 329.

No ano passado, de janeiro a fevereiro, foram registrados 47 ocorrências. Em 2022, em quase dois meses foram 42 casos, sendo que desse total, 20 ocorreram este mês, sendo quase um caso por dia. O mês de julho de 2021, foi o que mais registrou ocorrências de surto psicótico.

Em casos de atendimentos de pessoas com surtos, o Samu recorre à Polícia Militar, que dá apoio e segurança aos socorristas, já que houve registros de agressões aos profissionais durante o atendimento das chamadas.

A viatura do SAMU só sai da base para atender esse tipo de ocorrência com o apoio policial, sobretudo para resguardar a integridade da equipe e ajudar a evitar algum tipo de incidente na hora do atendimento à pessoa.

Outro número que também é alto é de casos de tentativa de suicídio. No ano passado, o Samu registrou 50 ocorrências. Este ano já foram quatro, sendo dois óbitos.

Fonte: O Estado Net