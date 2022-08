SAMU usa equipamento artesanal e salva criança com crise asmática em comunidade do interior de Santarém

Uma criança de dois anos apresentando um quadro grave de crise asmática foi salva, na tarde desta terça-feira (9), por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), durante uma ocorrência na comunidade de Vila Socorro, região do Lago Grande, em Santarém, no oeste do Pará.

A equipe gravou um vídeo mostrando o procedimento adotado no salvamento da criança.

Uma equipe de socorristas, formada por um enfermeiro, um médico, uma técnica de enfermagem e o condutor de ambulancha, foi acionada por volta das 14h00 da base da unidade no bairro Santa Clara, para realizar o resgate de uma criança com crise asmática grave, no interior do município.

Após quase duas horas e meia de viagem, os socorristas chegaram à localidade e iniciaram o atendimento à criança, uma menina de dois anos de idade, que necessitava com urgência de oxigenoterapia. Devido a distância da comunidade até o Pronto Socorro Municipal, a equipe médica precisava estabilizar o sistema respiratório da criança para que ela respirasse tranquilamente durante a viagem.

Contudo, a unidade fluvial de saúde não possuía inalador para fazer o aerossol. Apenas o oxigênio. Foi aí que o médico Eduardo Maia recorreu à técnica artesanal para melhorar a oxigenação da criança e mantê-la estável até chegar à cidade.

Para fazer o espaçador, o médico utilizou duas embalagens de soro de 500 ml, esparadrapo, uma máscara de nebulização, sabultamol, mangueira e oxigênio. O dispositivo artesanal foi fundamental para estabilizar a respiração da menina e transportá-la com segurança até o hospital municipal, onde recebeu suporte médico especializado. Ela passa bem.

“Graças a Deus, o resgate foi realizado com sucesso e a criança já se encontra em atendimento médico no hospital municipal de Santarém”, comemorou o coordenador do Samu, Joziel Colares.

A equipe que fez o resgate da menina era formada pela técnica de enfermagem Adriana Jati, o enfermeiro Adilson, o médico Eduardo Maia e o condutor Alcindo.

Fonte: O Estado Net